Betlejemskie Światełko w Pałacu Prezydenckim. Piękna stylizacja Agaty Dudy

- Chcemy podziękować, że mimo tych wszystkich trudności, harcerze ZHP są tradycyjnie obecni w pałacu prezydenckim, żeby przekazać to Betlejemskie Światło Pokoju - mówił wzruszony prezydent Andrzej Duda.

Betlejemskie Światełko Pokoju w Polsce

W tym roku po raz 30 świełko zapłonęło w Polsce. Związek Harcerstwa Polskiego organizuje sztafetę Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 r. Polscy harcerze tradycyjnie dostają je od skautów ze Słowacki. Przekazywane jest naprzemiennie: raz na Słowacji, raz w Polsce. Światło z Polski zostanie przekazane na wschód: do Rosji, na Litwę, Ukrainę i Białoruś, na zachód do Niemiec, a także na północ do Danii. Każdego roku akcja organizowana jest pod specjalnym hasłem przewodnim. W tym roku tym hasłem jest "służba".