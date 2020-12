Matylda Damięcka żegna Piotr Machalica piękną grafiką. "Byłeś taki fajny"

W poniedziałek rano Krystyna Janda, poinformowała za pośrednictwem Facebooka, że Piotr Machalica nie żyje. Aktor wczoraj w ciężkim stanie trafił do szpitala, gdzie został podłączony do respiratora i wprowadzony w stan śpiączki farmakologicznej. Jego przyjaciele oraz bliscy licznie żegnają go w mediach społecznościowych. Do tego grona dołączyła również Matylda Damięcka, która zdecydowała się na wyjątkowy gest.