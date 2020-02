Beyonce i Jay-Z nie wstali podczas hymnu Stanów Zjednoczonych. Internauci byli oburzeni zachowaniem gwiazd

Największe amerykańskie sportowe święto już za nami. Na historycznym meczu pojawili się nie tylko fani footballu, ale również największe gwiazdy. Wśród nich nie zabrakło Beyonce oraz jej partnera Jay-Z. Niestety, celebryci nie zostaną dobrze zapamiętani z tego wydarzenia.

Super Bowl to wydarzenie dla Amerykanów jest czymś więcej niż tylko meczem. Podczas imprezy występują największe gwiazdy muzyki, które przyciągają tłumy fanów i sponsorów. Dla artystów jest zaszczytem zaśpiewać z tej okazji. W tym roku to wyróżnienie powędrowało między innymi do Jennifer Lopez i Shakirze. Uwagę jednak przykuła Beyonce, która podczas odśpiewania hymnu Stanów Zjednoczonych nie wstała z miejsca, podobnie jak jej rodzina. Internauci mają ogromny żal do artystki i jej najbliższych za nieposzanowanie tradycji i symboli narodowych.