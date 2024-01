Bez nich twoja szafa w 2024 roku nie będzie kompletna. "Leather pants" nosi nawet Cichopek

Wygląda na to, że po latach bezwzględnego królowania w trendach spodni jeansowych, w tym roku przyjdą prawdziwe zmiany. Ponadczasowe jeansy zostaną zdetronizowane przez... "leather pants", czyli skórzane spodnie, które po latach nieobecności wracają do mody z przytupem. Chociaż to dopiero styczeń, już widzimy, że polskie celebrytki wprost oszalały na ich punkcie. W ostatnim czasie w ultramodnych spodniach skórzanych pokazały się: Katarzyna Cichopek, Marta Manowska i Katarzyna Glinka. Zobacz tylko, jakie hitowe stylizacje stworzyły.