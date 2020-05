Bez przepłacania i szybko. Lakiery hybrydowe "3 w 1"

Zamiast 3 buteleczek – jedna

Wystarczy starannie odtłuścić płytkę paznokcia, a następnie nałożyć lakier i go utwardzić przy pomocy lampy LED lub UV. Bez bazy, osobnego nakładania właściwego lakieru w 2 albo 3 warstwach i topu, który dodatkowo utrwalał i nabłyszczał manicure. Teraz wszystkie zalety hybrydy mieszczą się w jednym produkcie. Możesz sięgnąć po lakier w tradycyjnej buteleczce lub iść o krok dalej i skorzystać z nowoczesnych propozycji w poręcznym, wygodnym i nowoczesnym pisaku. Zamiast kilku produktów wybierasz jeden, co jest dużą oszczędnością, a jeśli nałożysz lakier sama - oszczędzasz też sporo na kosmetyczce. Do domowego manicure hybrydowego wystarczy inwestycja we własną lampę.

Feeria barw na dłoniach

Jak wiosna, to i kwiaty, a jak kwiaty, to kolorowe paznokcie. Choć możesz być przywiązana do stonowanych i neutralnych kolorów lakierów do paznokci, to są inspiracje, do których wyjątkowo ciągnie nas na wiosnę. Niektóre kolory odwracają uwagę od drobnych zmartwień, niektóre dodają nam energii, jeszcze inne korzystnie prezentują się na dłoniach (jasne paznokcie o wydłużonym kształcie wizualnie wysmuklają dłonie). Skuś się na niebanalny fiolet lub głęboki, nasycony róż z nutką koloru bordowego. Możesz też zaszaleć i nałożyć kolor pomarańczowy, żółty albo ulubiony odcień zieleni – np. wiosenny kolor pistacjowy. Dla zwolenniczek klasyki też mamy dobrą insirację - klasyczne, neutralne kolory french manicure wróciły do łask.