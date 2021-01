WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Przepisy

Przepisy Gwiazdy

Gwiazdy FIT

FIT Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Przepisy Gwiazdy FIT Najnowsze Popularne Moda + 3 poradnik kupującegomoda plus sizezakupowe inspiracje Magdalena Tatar 3 godziny temu Bez ubrań-namiotów. Sukienki "+size", które podkreślają, a nie ukrywają figurę Wybór sukienki bez stresu i to bez względu na rozmiar? Tak, to możliwe, a nawet prostsze i tańsze niż kiedyś. Kobiety wybierające większe rozmiary i poszukujące modeli, w których np. wydatne biodra czy odstający brzuszek będą mniej widoczne, mogą w nich wręcz przebierać. Share W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Sukienki plus size to nie tylko workowate kreacje w smutnych kolorach Źródło: Adobe Stock Czas na modę w wersji "+ size" Projektantom zależy na tym, aby kobiety noszące nietypowe rozmiary (zarówno większe, jak i te najmniejsze), czuły się w ich projektach dobrze. Zachowanie równowagi między tzw. sukienkami-namiotami, które zakrywają całą sylwetkę, a przyciasnymi i podkreślającymi np. odstający brzuszek kreacjami nie jest łatwe. Każda sylwetka jest inna i dotyczy to każdego rozmiaru. Kobiece modele sukienek w większych rozmiarach W internecie roi się od poradników na temat wyszczuplania sylwetki za pomocą odpowiednich ubrań. Te triki, fasony oraz porady warto znać i wykorzystywać. Warto pamiętać też o tym, żeby wybierać takie ubrania, aby zapewniały komfort i korzystny wygląd w dokładnie takim rozmiarze, jaki nosisz, bez zmiany wyglądu "na siłę". Jakie fasony warto wybierać? Kobiety noszące większe rozmiary często nie zdają sobie sprawy, jak bardzo fason ubrania wpływa na wygląd ich sylwetki. Choć możesz nosić, co tylko chcesz, nie zawsze najlepszym wyborem będzie po prostu duży rozmiar tego samego fasonu, które noszą osoby o innym rozmiarze. Dlaczego? Po prostu: każdy wyjątkowy typ sylwetki ma odpowiednie dla siebie kroje, długości i style. Sylwetka o kształcie klepsydry to typ figury, któremu pasuje więcej fasonów, niż np. kobietom o kształtach gruszki, które powinny unikać możnego akcentowania okolicy bioder. A figura przypominająca nieco okrągłe jabłko dużo lepiej wygląda w sukienkach z paskiem albo odcięciem w talii niż w trapezowych modelach, które świetnie pasują "gruszkom" i "klepsydrom". Sukienka bez stresu Więcej marek niż kiedyś ma w swojej ofercie większe rozmiary – to trend, który naprawdę nam się podoba. Także światowej sławy projektanci (np. Dolce & Gabbana) poszerzają swoją rozmiarówkę do oczekiwanego i poszukiwanego w takiej modzie rozmiaru 54. Sukienkę pod płaszcz, na spacer, jako domowy strój czy na wycieczkę znaleźć już łatwiej, a wybór jest szeroki i zadowalający nawet najwybredniejsze kobiety, ale nadal wybór sukienki na przyjęcie, wesele czy nawet do pracy bywa stresujący, zwłaszcza jeśli zbliża się ważna okazja… Sukienki "obowiązkowe" Zadbaj o to, aby w twojej szafie znalazły się takie fasony i ubrania z takimi detalami. Świetny przykład to sukienka z kopertowym dekoltem albo o kopertowym kroju. Po pierwsze eksponuje biust, którym warto się chwalić, po drugie: takie sukienki występują zarówno w fasonach z dopasowanym, jak i rozkloszowanym dołem. Możesz więc wybrać tę, która najbardziej ci odpowiada. Równie cenną "zdobyczą" w szafie, w której królują większe rozmiary jest ładna szmizjerka, czyli sukienka przypominająca koszulę. W tym przypadku doskonale sprawdzają się zaszewki modelujące ubranie w okolicy biustu (bez efektu nadmiaru materiału), wysmuklający szyję i twarz kołnierzyk, pasek zgrabnie podkreślający talię i długość do kolan. Wystarczy dobrać tylko ulubiony kolor, a na szczególną uwagę zasługuje klasyczna czerń, elegancki granatowy i twój wymarzony odcień różu bądź fioletu... Warto pamiętać, że pionowa listwa z guzikami stanowiąca zapięcie takiej sukienki, wizualnie dodaje nieco wzrostu i sprawia, że nawet prosty zestaw prezentuje się elegancko. Bezpieczny fason w modnym stylu – nasz hit Jeśli szukasz sukienki, w której będziesz się czuć modnie, kobieco, ale przede wszystkim swobodnie i bezpiecznie, postaw na model zwany "pudełkowym". To prosty krój, który nie posiada wcięć i niepotrzebnych zaszewek. Model o prostym kroju to najlepszy wybór, kiedy chcesz ukryć kilka szczegółów swojej figury. Jest na tyle luźna, że jednocześnie ukrywa brzuszek, biodra i większe pośladki, więc poczujesz się w niej swobodnie. Jeśli lubisz eksponować swoje nogi, załóż do niej szpilki i dobierz proste dodatki. Jej kolejną zaletą jest fakt, że możesz nosić ją przez cały rok. Latem wystarczą baleriny i cieniutki płaszczyk, a wiosną, jesienią i zimą dobrze będzie wyglądać nawet z bardzo grubymi rajstopami i botkami. icon info W artykule znajdują się linki i boksy z produktami naszych partnerów. Wybierając je, wspierasz nasz rozwój. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku