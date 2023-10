Bezwzględny zakaz na cmentarzu. Przyłapani zapłacą 5000 zł

Czy zwierzęta mogą przebywać na cmentarzu?

Kwestia przebywania zwierząt na cmentarzu również nie jest oczywista. Na niektórych cmentarzach obecność psów jest bowiem całkowicie zabroniona. Jeżeli taki zakaz jednak nie obowiązuje, cała odpowiedzialność za zwierzę spada na właściciela. Co to dokładnie oznacza? To on ponosi za niego odpowiedzialność prawną. Niekiedy też finansową, jak w każdej przestrzeni miejskiej.