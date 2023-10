Genialny patent. Cmentarne hieny nawet się nie zbliżą

Kradzieże na cmentarzach to temat bardzo kontrowersyjny i budzący duże emocje. Są one bowiem uważane za świętokradztwo. Złodzieje najczęściej działają w okresie Wszystkich Świętych, kiedy na grobach pojawia się więcej dekoracji, a popyt na ich sprzedaż rośnie. Tzw. hieny cmentarne nie cofają się przed niczym, posuwając się nawet do dewastacji grobów.