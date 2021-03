Biała czekolada i wiśnie na wielkanocnym mazurku. Pyszna wersja tradycyjnego ciasta od Ani Starmach

Mazurek wielkanocny to symbol kończącego się Wielkiego Postu. Wypiek ten pochodzi z Turcji, na polskich stołach zagościł w XVIII. Ciasto to można w dowolny sposób dekorować, dzięki czemu cieszy nie tylko podniebienia, ale także oczy. Tym razem wypróbuj jego unowocześnioną wersję.

Mazurek z białą czekoladą i wiśniami

Wymieszaj składniki na ciasto. Zlep je w kulę i schładzaj w lodówce. Następnie rozwałkuj powstałą masę i przełóż do prostokątnej formy o wymiarach 11 na 33 cm. Ponakłuwaj ciasto widelcem, piecz w 180 stopniach przez 40 minut.

W międzyczasie zagotuj śmietankę, zdejmij ją z ognia, czekoladę pokrój na małe kawałki, dodaj ją do śmietanki, odczekaj dwie minuty i dokładnie wymieszaj. Wylej czekoladowo-śmietankową masę na ostudzony spód ciasta. Włóż do lodówki i poczekaj, aż masa stężeje. Następnie podgrzej wiśnie z cukrem. W soku rozpuść mąkę i dodaj ją do owoców. Całość zagotuj i ostudź. Gdy owoce wystygną, udekoruj nimi gotowego mazurka.