Kaki. Jak wykorzystać egzotyczny owoc na kilka sposobów? Skorzystaj z przepisów

Kaki zwany inaczej persymoną zawiera w sobie wiele cennych składników odżywczych i nie tylko. Pomaga w prawidłowym funkcjonowaniu wzroku, ponieważ posiada bardzo dużą dawkę betakarotenu. Jeśli zastanawiasz się, w jaki sposób wykorzystać ten niecodzienny owoc, koniecznie zajrzyj poniżej.

Kaki nie jest szczególnie popularnym owocem w Polsce. Nie znaczy to jednak, że nie można go wykorzystać na kilka ciekawych sposobów, np. jako dodatek do ciasta. Czas odczarować niedoceniane kaki i sięgnąć po intrygujące przepisy na wypieki, ale nie tylko.

Kaki – pomysł na kruchą i delikatną tartę

Składniki:

250 g mąki;

150 g masła;

3 łyżki cukru;

jajko;

3 owoce kaki;

2 łyżki miodu;

250 g serka mascarpone;

3 łyżki soku pomarańczowego;

pestki granatu;

sól.

Przygotowanie:

Przesiej mąkę z solą i dodaj posiekane zimne masło. Następnie wbij jajko i wsyp cukier. Całość zagnieć na gładkie ciasto, które zawiniesz w folię aluminiową – schowaj do zamrażarki na godzinę. Rozwałkuj ciasto i wyłóż nim formę do tarty, nie zapomnij o nakłuciu widelcem w kilku miejscach. Podpiecz ciasto w piekarniku w 180°C przez 10 minut i pozostaw do ostygnięcia. Tymczasem wymieszaj serek mascarpone z miodem i sokiem pomarańczowym, a następnie rozsmaruj go na spodzie tarty. Kaki obierz i pokrój w cienkie plastry, po czym ułóż owoce na serku. Tartę piecz około kwadransa, aby owoce się zarumieniły. Przed podaniem posyp pestkami granatu.

Kaki – sposób na dżem

Składniki:

10 dojrzałych owoców kaki;

1,5 szklanki cukru;

sok z cytryny;

kilka łyżek wody;

2 łyżki skrobi ziemniaczanej.

Przygotowanie:

Umyj, obierz i pokrój kaki w drobną kostkę. Przełóż kawałki do rondla i dodaj cukier. Podgrzewaj całość na średnim ogniu i cały czas mieszaj – poświęć na to 20 minut. Z kolei w misce wymieszaj skrobię ziemniaczaną z wodą i dodaj mieszankę do owoców. Wlej sok z cytryny i jeszcze przez 10 minut podgrzewaj składniki, aż dżem lekko zgęstnieje. Przełóż masę do słoików i zostaw do ostudzenia.

Kaki – sałatka z dodatkiem łososia

Składniki:

pól paczki rukoli;

owoc kaki;

50 g łososia wędzonego;

łyżka oliwy;

łyżka soku z cytryny;

garść orzechów nerkowca;

sól.

Przygotowanie:

Przepłucz rukolę, osusz i włóż do miski. Obierz kaki i pokrój w kostkę, także pokrój łososia. Upraż orzechy na suchej patelni. Wszystkie składniki do miski, skrop oliwą i sokiem z cytryny. Na koniec dopraw całość solą.

Kaki – odżywczy koktajl

Składniki:

2 owoce kaki;

2 mandarynki;

pomarańcza;

jabłko.

Przygotowanie:

Umyj, obierz i pokrój kaki – przełóż cząstki do blendera. Dodaj także obraną i pozbawioną pestek pomarańczę oraz mandarynki. Z kolei jabłko obierz, usuń gniazdo z nasionami i także wrzuć do blendera. Całość zmiksuj i rozlej do szklanek.

