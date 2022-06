Biała sukienka na lato 2022 to hit! Zobacz, jak noszą ją Katarzyna Cichopek, Anna Lewandowska i Julia Wieniawa

Białe sukienki w upały z powodzeniem zastępują klasyczne małe czarne - nic dziwnego, że to totalny hit lata 2022. Ten element garderoby nigdy nie wychodzi z mody, o czym dobrze wiedzą nie tylko prawdziwe fashionistki, ale i polskie gwiazdy. Tego lata zainspiruj się stylizacjami Katarzyny Cichopek, Anny Lewandowskiej i Julii Wieniawy, by stworzyć spektakularny look z białą sukienkę w roli głównej.