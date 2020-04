Biebrzański Park Narodowy płonie. Michał Piróg: "To obraz naszego kraju"

Michał Piróg przełożył pożar w Biebrzańskim Parku Narodowym na wybory prezydenckie

"To obraz naszego kraju. Polski w ogniu. Płonie Biebrzański Park Narodowy. W szpitalach też pożar. Nadal trwa walka o ludzkie życie. Ludzie tracą pracę. Nadchodzi największa susza od dziesięcioleci. Nikt nie wie co nas czeka, kiedy pójdziemy do pracy. Czy pójdziemy do pracy. Natomiast priorytetem są wybory" - rozpoczął swój wpis na Instagramie.