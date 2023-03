Bieganie z elektronicznym trenerem? Podpowiadamy, czy warto kupić smartwatch

Wiosna to idealny moment, żeby przekonać się do biegania. A żeby trening na świeżym powietrzu był jeszcze bardziej efektywny, warto mieć pod ręką urządzenie, które zarejestruje postępy biegowe i skutecznie zmotywuje do dalszych wyzwań na szlaku. Smartwatch sprawdzi się w tym celu idealnie. Podpowiadamy, co potrafi to urządzenie i czy warto w nie inwestować.