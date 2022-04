Bielizna damska (nie tylko) pod ubranie

Koronkowy komplet?

Bielizna damska koronkowa przezroczysta i półprzezroczysta to pierwszy wybór wielu pań, ale także wybór panów na prezent. Jest w ofercie każdej marki bieliźnianej i – jako must have – w wielu kolekcjach marek odzieżowych produkujących ubrania damskie w ogóle. Wiele pań wybierając seksowną bieliznę na randkę stawia właśnie na koronkowe komplety. Koronki towarzyszą także większości panien młodych zmierzających do ołtarza. Zerknij na ofertę producenta https://www.gabriella.pl. Nic w tym dziwnego, kwiatowa koronka dodaje bieliźnie dziewczęcego, romantycznego uroku, podkreśla kobiece kształty i dopasowuje się do ciała. Może być detalem, jak w przypadku pończoch samonośnych, które utrzymuje na właściwym miejscu w połowie uda, lub też wykończeniem stanika z usztywnionymi miseczkami. Niedawno jak bumerang do mody powróciły także modele bielizny, w których cały biustonosz jest miękki, koronkowy i nie ma w nim żadnego usztywnienia czy fiszbin. Koronkowe staniki o miękkich miseczkach są wygodne i świetnie dopasowują się do kształtu piersi. Paniom z większym biustem spodobają się koronkowe biustonosze na fiszbinach. Co ciekawe, po latach królowania idealnie dopasowanych do siebie w komplety majtek i biustonoszy, teraz w trendzie są majtki i staniki podobne do siebie, lecz nieidentyczne. Wiele marek w swoich kolekcjach, jak na przykład polska Gabriella, umieszcza też ażurowe topy i braletki z koronki, które mogą służyć zarówno jako bielizna, jak i jako awangardowa alternatywa dla krótkiej koszulki. Jak modnie je nosić? Jak chcesz! I do marynarki, i na imprezę!