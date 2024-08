Bielizna wyszczuplająca niebezpieczna dla zdrowia? Ekspertka postawiła sprawę jasno

Ok, rozumiem

Sezon weselny w pełni, dlatego wiele pań szuka nie tylko odpowiedniej na tę okazję kreacji, ale również bielizny. To ważne, aby była wygoda i nie zaszkodzi, by pomogła też ukryć ewentualny brzuszek lub fałdki. Z pomocą przychodzi bielizna wyszczuplająca. Nie wszyscy jednak zdają sobie sprawę, z czym może wiązać się jej zbyt długie noszenie. Fizjoterapeutka Katarzyna Miazek wskazała również grupę osób, które całkowicie powinny z niej rezygnować. Lista jest naprawdę długa.

Bielizna wyszczuplająca to jej "druga skóra"

Są kobiety, które dziś nie wyobrażają sobie życia bez bielizny wyszczuplającej. Z całą pewnością należy do nich Kim Kardashian, która otwarcie przyznaje, że wręcz się z nią nie rozstaje.

"Czasami noszę dwie pary majtek wyszczuplających, co jakoś trzyma moją figurę. Próbowałam wszystkiego, ale byłam coraz większa i większa" - wyznała w 2015 r.

Kim Kardashian zresztą zbiła prawdziwą fortunę na bieliźnie wyszczuplającej, udowadniając przy tym, że może ona nie tylko spełniać swoją funkcję, ale i zachwycać designem.

Gwiazda programu "The Kardashians" często publikuje w sieci zdjęcia, na których prezentuje się właśnie w bieliźnie wyszczuplającej. Dzięki temu pomogła łamać tabu z tym związane. Jeszcze kilka lat temu niewiele pań przyznawało się do noszenia tego typu produktów. Dziś to żaden wstyd.

Bielizna wyszczuplająca dobrze sprawdzi się na wielkie wyjścia. Panie chętnie noszą ją na weselach lub innych imprezach okolicznościowych. Z kolei gwiazdy często sięgają po nią, gdy wybierają się na wielkie gale.

Adele w 2012 r. przyznała, że na rozdaniu nagród Grammy pod sukienką od Giorgio Armaniego miła na sobie aż cztery pary bielizny wyszczuplającej. Swoim wyznaniem wywołała wówczas niemałe poruszenie, jednak fani docenili jej szczerość. W końcu nie zrobiła nic złego, a efekt, który dzięki temu udało jej się uzyskać, przeszedł najśmielsze oczekiwania.

Czy noszenie bielizny wyszczuplającej jest bezpieczne?

Nie da się ukryć, że trend na bieliznę wyszczuplającą rośnie w siłę. Czy jednak jest to w pełni bezpieczne? Fizjoterapeutka Katarzyna Miazek w rozmowie z Wirtualną Polską przyznała, że noszenie tego typu produktów może wiązać się z poważnymi konsekwencjami.

- Kiedy bielizna wyszczuplająca jest źle dobrana i spędzamy w niej za dużo czasu, może ona niekorzystnie wpływać na nasz układ krwionośny oraz limfatyczny, doprowadzając nawet do tego, że nie będą one działały prawidłowo. Na skórze mogą wówczas tworzyć się odciśnięcia, zaczerwienienia, a nawet tzw. lekkie obrzęki ciastowate.

To nie oznacza jednak, że powinniśmy całkowicie zrezygnować z noszenia bielizny wyszczuplającej.

- W pierwszej kolejności musimy dobrać odpowiedni rozmiar. Nie bez znaczenia jest także to, z jakiego tworzywa jest wykonana. Najlepiej postawić na produkty z "oddychających" tkanin. Zrezygnujmy z modeli z dodatkowymi fiszbinami. Mogą one jeszcze bardziej nienaturalnie "wygładzić" sylwetkę. Ważne też, by w bieliźnie wyszczuplającej nie spędzać zbyt wiele czasu. Raczej odradzałabym pozostawanie w niej dłużej niż przez 2-3 godziny - wyznała fizjoterapeutka.

Ekspertka zaznaczyła również, że są osoby, które szczególnie powinny wystrzegać się noszenia bielizny wyszczuplającej.

- Na pewno panie, które mają zburzenia związane z układem kardiologicznym lub krążeniowym. Oprócz tego odradzałabym to również kobietom po mastektomiach, z chorobami nowotworowymi, zaburzeniami metabolicznymi oraz zmagającymi się z niestabilnością tarczycową albo cukrzycą. Uważam, że bielizny wyszczuplającej nie powinny nosić także bardzo otyłe osoby.

Skąd się wzięła bielizna wyszczuplająca?

Historia bielizny wyszczuplającej sięga już starożytności. Potwierdza to m.in. kreteńska figurka z około 1600 roku p.n.e., która przedstawia boginię z wijącymi się wokół rąk wężami i gorsetem opinającym jej ciało.

Nie cofając się jednak aż tak daleko wstecz, warto przenieść się do XVI wieku, kiedy to od kobiet wręcz wymagało się, by nosiły gorsety. Z filmów, książek oraz opowiadań wiadomo, że ówczesne modele były szalenie niewygodne. Nie tylko trudno było w nich oddychać i się poruszać, ale nawet zdarzało się, że powodowały rany na skórze. Panie były bowiem nimi bardzo mocno ściskane. Miało to pomóc w uzyskaniu kształtu figury, który był aktualnie modny. Panie mogły dzięki temu w prosty, choć dość nieprzyjemny sposób wpisać się w najgorętsze trendy sezonu.

To zaczęło zmieniać się jednak dopiero w XX wieku. Kobiety coraz częściej rezygnowały z gorsetów, by móc wreszcie zadbać nie tylko o swój komfort, ale również zdrowie. W latach 30. fashionistki wręcz oszalały na punkcie majtek z wysokim stanem. Może wówczas nie wyglądały zbyt seksownie i bardziej kojarzyły się z pantalonami, za to świetnie pomagały wysmuklić talię oraz "wygładzić" brzuszek.

Obecnie w sklepach bez trudu można znaleźć praktyczne, a do tego naprawdę stylowe modele. W dodatku wybór bielizny wyszczuplającej jest ogromny. Panie mogą się zdecydować m.in. na spodenki, gorsety, body, półhalki, legginsy oraz oczywiście majtki.

Co więcej, kobiety mogą również przebierać w szerokiej gamie kolorystycznej. Największym uznaniem cieszą się jednak cieliste modele, które z powodzeniem sprawdzą się zarówno na co dzień, jak i od święta. Produkty w tej barwie, to również strzał w dziesiątkę, jeśli szukamy bielizny pod białe ubrania.

