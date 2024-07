Promuje odważną modę. Majtki na wierzchu to nie przypadek

Klaudia El Dursi słynie z odważnych stylizacji. Lubi się wyróżniać, a najświeższe trendy ma w małym palcu. To prawdziwa fashionistka! Na czerwonych dywanych błyszczy niczym gwiazda Hollywood, a na co dzień? Wtedy wrzuca na luz. Ceni maksymalny komfort, ale z modowym pierwiastkiem. Wszystko w trendach.

Wakacyjne stylizacje Klaudii El Dursi mogą być inspiracją dla wielu kobiet. Szczególną uwagę zwróciłyśmy na spodnie, które na urlopie nosi na okrągło. To model z niskim stanem. Przypominają spodnie od piżamy - to za sprawą charakterystycznego wzoru. Pionowe pasy w biało-błękitnej kolorystyce to absolutny hit tego sezonu.