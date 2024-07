Nie chcą ich widzieć u pacjentek. Ginekolodzy ostrzegają

Noszenie bielizny wykonanej z odpowiednich materiałów jest kluczowe dla zdrowia intymnego. Ginekolodzy zalecają przede wszystkim bieliznę wykonaną z bawełny, ponieważ ten materiał pozwala skórze oddychać i zapobiega gromadzeniu się wilgoci. Unikaj natomiast bielizny z materiałów syntetycznych, takich jak nylon czy elastan, które zatrzymują wilgoć , co może prowadzić do podrażnień i infekcji.

Na co zwrócić uwagę przy wyborze bielizny? Przede wszystkim na materiał, z jakiego jest wykonana. Bielizna bawełniana jest najlepszym wyborem, ponieważ naturalne włókna nie tylko przepuszczają powietrze, ale również są mniej podatne na rozwój bakterii. Wybierając bieliznę, warto również zwrócić uwagę na jej krój – obcisła i przylegająca bielizna może powodować otarcia, które zwiększają ryzyko infekcji .

Kiedy należy wymieniać bieliznę? Ginekologowie jasno mówią, że bieliznę należy zmieniać codziennie i prać ją po każdym użyciu. Jednak mało osób zastanawia się, kiedy bieliznę należy wyrzucić. Odpowiedź nie jest jednoznaczna, ale warto zwrócić uwagę na pewne sygnały, takie jak pojawienie się dziur lub nadmierne rozciągnięcie gumki. Znoszona bielizna może zatrzymywać wilgoć, co prowadzi do infekcji, a także powoduje skaleczenia czy otarcia.

Czy nosić majtki w trakcie upałów? W upalne dni wiele osób zastanawia się, czy noszenie bielizny jest konieczne. Ginekolodzy podkreślają, że brak bielizny może zwiększyć ryzyko infekcji intymnych . Według dr Jacka Tulimowskiego, brak bielizny może prowadzić do poważnych problemów zdrowotnych - stwierdził w rozmowie z kobieta.gazeta.pl.

Podczas siedzenia w miejscach publicznych, takich jak krzesła w biurach czy siedzenia w komunikacji miejskiej, możemy być narażeni na kontakt z drobnoustrojami. Brak bielizny oznacza brak bariery ochronnej, co ułatwia drobnoustrojom dostęp do stref intymnych .

