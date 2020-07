Bieliźniana sukienka na lato. Marta Wierzbicka w modelu o złotym kolorze

Marta Wierzbicka wzbudziła ciekawość fanów dzięki spektakularnej metamorfozie. Aktorka do końca nie zdradziła, jak udało jej się zrzucić kilka kilogramów, ale teraz chętnie chwali się aktualną sylwetką. Ostatnio opublikowała zdjęcie w prostej, bieliźnianej sukience – halce. Jest zwiewna i można ją nosić bez biustonosza. Na taki też krok zdecydowała się celebrytka.

Zwiewna sukienka na upały. Bieliźniana halka

"Takie zdjęcie właśnie odkopałam z cudownych zeszłorocznych włoskich wakacji. Jak widać, modlę się do pizzy, która zresztą okazała się być najlepsza pizza, jaką jadłam w życiu" – napisała pod zdjęciem gwiazda. Choć pizza, o której mowa, wygląda apetyczne, to głęboki dekolt sukienki robi wrażenie. Model takiej halki na lato pasuje na każdą okazję. Można go zestawiać z marynarkami lub nosić samodzielnie.