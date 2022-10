Big Board Show – ekscytująca premiera nowego dania BIG SUB z klopsikami w sosie Marinara

Premiera wprowadzenia nowego dania do oferty Subway® odbyła się 13 października 2022 roku w nietypowej lokalizacji. Aby pokazać specjalnie przygotowany BIG BOARD SHOW, organizatorzy zaprosili wszystkich gości do AVE PARK – modnego parku skateboardowego w Warszawie. To tam odbyła się prezentacja nowego dania Subway® – BIG SUB z klopsikami w sosie Marinara. Wyjątkowa propozycja, dostępna już we wszystkich restauracjach w całej Polsce, zaspokoi nawet największy głód!