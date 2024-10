Bije chryzantemy na głowę. Wytrzyma niskie temperatury

Ok, rozumiem

Uroczystość Wszystkich Świętych to dzień, który spędzamy w większej części przy grobach bliskich zmarłych. Oprócz zniczy, bardzo często kupujemy chryzantemy, które następnie stawiamy na grobach. Coraz więcej osób zastanawia się jednak nad zamiennikami tych listopadowych kwiatów, które przetrwają dłuższy czas. Jednym z nich jest kapusta ozdobna. Choć może wydawać się to dziwne, jest idealnym zastępstwem.

Co kupić zamiast chryzantem na Wszystkich Świętych?

Kapusta ozdobna jest obecna w polskich ogrodach od dawna. Dopiero teraz zaczyna jednak powoli zastępować chryzantemy na Wszystkich Świętych. Jej niezwykła estetyka i wytrzymałość sprawiają, że staje się bardziej doceniana w aranżacjach nagrobnych.

Kapusta ozdobna zachwyca przede wszystkim różnorodnością barw - od głębokiej zieleni, przez fiolet, aż po róż. Jej kędzierzawe liście często przypominają róże, co dodaje jej jeszcze większego uroku. Jednak to nie tylko wygląd przyciąga do niej uwagę. Roślina ta jest niezwykle odporna na niskie temperatury i może przetrwać nawet przymrozki.

Dlaczego warto wybrać kapustę ozdobną na Wszystkich Świętych?

Kapusta ozdobna jest porównywalna cenowo do chryzantem. Wiele osób zachęca do jej kupna także to, że jej pielęgnacja jest równie mało skomplikowana. Posadzona w donicy, potrzebuje jedynie podlewania - wtedy gdy zauważymy, że ziemia pod nią staje się sucha.

Kapusta ozdobna charakteryzuje się również większą trwałością niż chryzantemy. Podczas gdy chryzantemy mogą tracić swoje walory dekoracyjne w miarę upływu czasu, kapusta ozdobna pozostaje piękna nawet w trudnych warunkach. Jest także mniej podatna na choroby oraz szkodniki - w przeciwieństwie do chryzantem, które choć teoretycznie są odporne, często nie radzą sobie z pewnymi owadami i grzybami.

