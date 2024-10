Największy błąd w podlewaniu chryzantemy. Nic z niej nie będzie

Chryzantemy to kwiaty, które na stałe wpisały się w obraz jesieni. Znaleźć je można przede wszystkim na cmentarzach, ale coraz więcej osób decyduje się również na to, by udekorować nimi swój dom. Nawet najpiękniejsze kolory przestaną jednak cieszyć oko, gdy pojawiają się żółknące liście. Zamiast spisywać roślinę na straty, zabierz się za jej ratowanie. Zacznij od odpowiedniego podlewania.