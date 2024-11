Bije na głowę sklepową chemię. Nałóż, a kabina będzie lśnić jak nowa

Niechciany osad znajdziemy niemal w każdym zakamarku łazienki. Najczęściej pojawia się pod prysznicem, w wannie, na umywalce, a także na płytkach. Jak już u nas "zagości", to na dobre. Usunięcie go to nie lada wyzwanie. Środki chemiczne często nie są w stanie sobie z nim poradzić.