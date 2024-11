Koniec z szorowaniem. Tak bez wysiłku wyczyścisz piekarnik

Ok, rozumiem

Piekarnik, niezastąpiony partner w kuchni, często staje się miejscem, w którym zagnieżdża się tłuszcz i resztki jedzenia. Regularne czyszczenie jest kluczowe dla utrzymania urządzenia w dobrej kondycji i uniknięcia żmudnego szorowania.

Naturalne sposoby na czystość piekarnika

Jeden z najprostszych sposobów to użycie mieszanki sody oczyszczonej z cytryną. Połączenie tych składników tworzy pastę, która świetnie radzi sobie z zaschniętymi plamami.

Innym skutecznym sposobem jest stworzenie domowego sprayu na bazie octu i wody. Wystarczy spryskać wnętrze piekarnika, a następnie przetrzeć gąbką. Ta metoda nie tylko usuwa brud, ale również dezynfekuje.

Jak skutecznie wykorzystać tabletki do zmywarki?

Rzadziej spotykanym, ale niezwykle skutecznym trikiem jest użycie tabletki do zmywarki. W pierwszej kolejności umieść tabletkę do zmywarki w żaroodpornym naczyniu z wodą, wstaw do piekarnika ustawionego na 100°C i pozostaw na około dwie godziny. Para wydzielająca się podczas procesu zmiękcza zakamienienia i przypalenia, dzięki czemu łatwiej je usuniesz zwykłą ściereczką.

Możesz też wrzucić tabletkę do zmywarki do niewielkiego naczynia z gorącą wodą. W ten sposób otrzymasz mocny roztwór myjący. Rozprowadź go obficie po piekarniku przy pomocy miękkiej gąbeczki, a następnie rozłóż na jego powierzchni ręczniki papierowe i zostaw tak na godzinę. Po tym czasie usuń papier i jeszcze raz przetrzyj piekarnik.

