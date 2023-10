Bije na głowę tuje. Momentalnie obrośnie cały płot

Ligustr jajolistny to krzew, który szybko i bujnie rośnie – nawet do 3-5 m wysokości, dzięki czemu zapewnia tak bardzo pożądaną prywatność. Jeśli posadzimy wokół domu żywopłot z ligustru, możemy mieć pewność, że nie zajrzy do nas żaden ciekawski sąsiad.