Bijemy rekord Guinnessa dla bezdomnych kotów! Kochasz koty? My też!

Dołącz do akcji, pobij rekord dla bezdomnych kotów!

Przyłączając się do naszej akcji możesz pomóc Marlence i setkom innych, wspaniałych kociaków w trudnej sytuacji. To dla nich teraz walczymy i podejmujemy tę próbę. Od Ciebie zależy, czy koty ją wygrają i znajdą się w Księdze Rekordów Guinnessa. Dołącz do nas, udostępnij tę zbiórkę i zachęć swoich znajomych i bliskich do udziału w naszej akcji. Przed nami ogrom pracy, by ocalić kolejne koty przed tragicznym losem. Z Twoją pomocą możemy jednak zmienić życie wielu cierpiącym istotom!