Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Materiał Partnera Moda + 1 bikini Materiał partnera 1 godzinę temu Bikini, w którym będziesz wyglądać świetnie - niezależnie od rozmiaru! Wybór stroju kąpielowego to dla wielu kobiet ogromne wyzwanie. Jak znaleźć model, który wygląda świetnie nie tylko na smukłej modelce? Sprawdź nasze propozycje bikini dla każdego typu sylwetki i dla pań plus size! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Bikini mogą śmiało nosić kobiety o różnych sylwetkach. (Materiały prasowe) Bikini tylko dla szczupłych kobiet? Bez względu na to, czy przez całą zimę pracowałyśmy na szczupłą sylwetkę, czy też właśnie staramy się polubić swoje ciało w wersji plus size, kompleksy to nasz chleb powszedni. Za mały biust, zbyt szerokie biodra czy wystający brzuszek z reguły skutecznie zniechęcają nas do zakupu dwuczęściowego stroju kąpielowego. Nic dziwnego, skoro bikini zazwyczaj reklamują wytrenowane fotomodelki z idealnymi ciałami. Ale czy rzeczywiście na dwuczęściowy kostium kąpielowy może pozwolić sobie wyłącznie kobieta w rozmiarze S? Nic bardziej mylnego! W odpowiednio dobranym bikini świetnie wyglądać może każda z nas, bez znaczenia, czy nosimy rozmiar XS czy XXL! Jak dobrać bikini do typu sylwetki? Czym kierować się przy doborze odpowiedniego modelu bikini? Zanim zdecydujemy się na konkretny kolor czy wzór, skupmy się na fasonie, który powinien współgrać z naszym typem sylwetki. Jeśli jesteś z natury szczupła i masz chłopięcą figurę typu H, dobrze wybrane bikini może dodać Ci kilogramów i kobiecych kształtów. Paniom z większym biustem potrzebny będzie strój kąpielowy, który podtrzyma piersi, a nie tylko je przykryje. Wbrew pozorom w bikini seksownie może wyglądać nawet kobieta o klasycznej sylwetce jabłka! Wystarczy, że sprytnie przykryjemy wystający brzuszek i wyeksponujemy smukłe nogi i obfity biust. Słowem: idealny dwuczęściowy strój kąpielowy ma podkreślać nasze atuty i maskować drobne niedoskonałości. Właśnie takie modele bikini znajdziesz na stronie domodi.pl! Bikini dla pań o figurze jabłko Wystający brzuszek, duży biust i szersze biodra to cechy charakterystyczne bardzo kobiecej figury zwanej popularnie jabłkiem. Jeśli myślałaś, że takiej sylwetce pasuje jedynie jednoczęściowy strój kąpielowy, obalamy mit! Doskonałą alternatywą dla monokini będzie tu bikini w stylu retro, czyli dół z wysokim stanem oraz klasyczny stanik inspirowany kultową bardotką. Taki model dwuczęściowego stroju kąpielowego podkreśli kobiece kształty, a zarazem zatuszuje mankamenty. A poza tym – bikini w stylu retro jest aktualnie jednym z najmodniejszych! Retro-bikini rodem z lat 50. to najgorętszy trend tego lata! Po erze skąpych, wiązanych kostiumów w stylu brazylijskim przyszedł czas na klasyczny model, który więcej przykrywa niż odkrywa, a mimo to każda z nas poczuje się w nim naprawdę kobieco. – podpowiada Patrycja Kierepka z redakcji domodi.pl. Bikini idealne dla pań gruszek Mocno zabudowanego dołu bikini powinny z kolei unikać panie o figurze typu gruszka. Jeśli masz szersze biodra, dwuczęściowy kostium z figami o podwyższonym stanie zaburzy proporcje sylwetki. Zrównoważy je natomiast bikini z klasycznymi majtkami i stanikiem na szerokich szeleczkach. Ciekawą opcją będzie też tankini, czyli kostium z figami i koszulką, oczywiście z wodoodpornego materiału. Bikini dla kobiet z większym biustem Sporym wyzwaniem może okazać się dobór bikini dla pań o większym rozmiarze stanika. Jeśli na co dzień nosisz miseczkę E, F lub większą, tradycyjna, wiązana góra stroju kąpielowego w kształcie trójkątów nie będzie dla Ciebie zbyt komfortowa. Doskonale sprawdzi się z kolei bikini z klasycznym biustonoszem na grubszych ramiączkach. Najlepiej szukać go u marek szyjących dwuczęściowe stroje kąpielowe w bardziej zróżnicowanej rozmiarówce (szczególnie, jeśli masz niewielki obwód pod biustem i dużą miseczkę). Perfekcyjnie dopasowany stanik sprawi, że poczujesz się pewnie nawet podczas gry w siatkówkę plażową czy pływania, a przy tym podtrzyma i podkreśli Twój największy atut! Bikini dla szczupłych – jaki kostium dla sylwetki "H"? A co, jeśli masz z natury szczupłą sylwetkę typu H? Nie bój się tych modeli bikini, na które pozwolić sobie mogą nieliczne z nas. Mowa oczywiście o dwuczęściowych strojach kąpielowych z falbankami i bikini w efektowne wzory, np. duże kwiaty, grochy czy paski. Szczupłym dziewczynom posłużą też mocniej zabudowane kostiumy, np. te w stylu retro, dzięki którym zyskasz wymarzone wcięcie w talii! Bikini dla typowej klepsydry Na wszystkie modele, również te mocniej wycięte mogą bez wahania stawiać panie o figurze klepsydry w rozmiarze S, M czy L. Tu świetnie sprawdzi się nawet bikini brazylijskie, wiązane, z tradycyjnym stanikiem w kształcie trójkątów. 