Binkowski Resort – ekskluzywny relaks w sercu natury

Binkowski SPA to przestrzeń, w której luksus spotyka się z naturą, tworząc unikalne warunki do pełnego odprężenia. Usytuowane na ostatnim piętrze hotelu, oferuje intymną atmosferę i niezrównany widok na malowniczy las. Do dyspozycji gości oddajemy ekskluzywne gabinety masażu, w których można korzystać z bogatej oferty zabiegów pielęgnacyjnych.