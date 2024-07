Biorą udział w olimpiadzie. Pokazały, co w prezencie dostają zawodnicy

Na TikToku mogą zobaczyć m.in., co znajduje się w powitalnych torbach, wręczonych uczestnikom sportowych zmagań. "Unboxing" opublikowała Polka Julia Walczyk-Klimaszyk oraz duńska piłkarka ręczna Althea Reinhardt.

Polska zawodniczka szermierki w krótkim nagraniu zaprezentowała, co znalazła w materiałowej torbie z logo igrzysk. Jako zawodniczka dostała smartfona oraz etui, na którym można nadrukować swoje inicjały, bidon, butelkę i kolorową kosmetyczkę z motywem wieży Eiffla - wypełnioną produktami do higieny.

Julia Walczyk-Klimaszyk jest zawodową florecistką. W 2023 roku zdobyła złoty medal w trakcie Igrzysk Europejskich we florecie kobiet. Młoda Polka ma na swoim koncie wiele zwycięstw. Igrzyska Olimpijskie w Paryżu rozpocznie od konkursu indywidualnego. Natomiast już 30 lipca powalczy o zwycięstwo wraz z polską drużyną.

