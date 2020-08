WP Kobieta Poczta TV ONLINE Program TV Menu Moda

Moda Uroda

Uroda Ludzie

Ludzie #ŻYĆLEPIEJ

#ŻYĆLEPIEJ Wideo

Wideo Najnowsze

Najnowsze Popularne Przejdź na Moda Uroda Ludzie #ŻYĆLEPIEJ Wideo Najnowsze Popularne Inspiracje + 2 poradnik kupującegozakupowe inspiracje Magdalena Tatar 7 godzin temu Biustonosze dla dużych piersi. Jaki model odciąży kręgosłup? Nie płytki i nie na cieniutkich ramiączkach. Biustonosz dla większych piersi to nie błahostka, o czym przekonała się (i to boleśnie) niejedna posiadaczka większych piersi. Biustonosz o rozmiarze miseczki E, G, czy nawet K ma ważną funkcję — osadza i podtrzymuje piersi, przez co odciąża kręgosłup. Głosuj Głosuj Podziel się Opinie Niewiele sklepów z bielizną oferuje produkty dla wymagających kobiet (Adobe Stock) Duży biust – dobór biustonosza Podtrzymanie, stabilizacja i odciążenie obolałego kręgosłupa – to podstawowe zadania biustonoszy dla kobiet noszących miseczkę oznaczoną nawet literą K. Choć większe piersi uchodzą za atrakcyjne, istnieje też grono osób, dla których są one przyczyną bólu, a nawet schorzeń kręgosłupa. Te dolegliwości pomoże nam zniwelować odpowiednia bielizna. Przy zakupie zwracajmy uwagę na rodzaj opaski stanika, typ i kształt miseczki, szerokość ramiączek, proporcje sylwetki oraz właściwe osadzenie piersi (nie za wysoko, nie za blisko, a także w odpowiednim rozstawie). Odpowiednie modele obejmują całą pierś, są wyposażone w komfortowe, szerokie ramiączka (są bardzo ważne, bo lepiej rozkładają ciężar) i stabilny pas pod biustem. Często masywniejsza konstrukcja stanika pozwala "zapanować" nad biustem, ale nie musi to być regułą i do wyboru są też subtelne, eleganckie biustonosze. Większy biust ma swoją wagę, dlatego bez odpowiedniego modelu opaski (z właściwym obwodem, szerokością) i miseczek o kształcie odpowiadającym twojej anatomii, biust może być zbyt nisko, a stanik podjeżdżać na plecach do góry. To wygląda źle i powoduje, że bardziej odczuwasz ciężar biustu. Zadbaj o biust już dziś Biustonosz dla kobiet z większymi piersiami może mieć różne typy miseczek. Od formowanych fabrycznie i sztywnych — po miękkie, zszywane z kilku elementów i na fiszbinowym usztywnieniu, służyć na co dzień i do pięknej sukni, w stylu być proste i efektowne. To pozwala dobrać najlepszy dla ciebie model stanika pod kątem zdrowia i komfortu, ale też jego styl w taki sposób, abyś nie musiała ograniczać się do praktycznego stanika "do wszystkiego". Miseczka odpowiednich modeli powinna być dość zabudowana — zarówno w wersji usztywnianej, jak i ze wstawkami z cienkiej tkaniny. W tej kategorii na uwagę zasługują modele z trójczęściową miseczką składająca się z kilku paneli. Ten typ stanika bardziej odpowiada potrzebom kobiet z większymi piersiami od często nienaturalnie wyglądających sztywnawych biustonoszy z sieciówek. Przydatne druciki Fiszbiny to półokrągłe druty wszyte w miseczki biustonosza, które nadają kształt piersiom i pomagają im ładnie się prezentować. Powinny leżeć na mostku i swobodnie okalać biust. W takim staniku fiszbina powinna z zewnętrznej strony wskazywać środek pachy. Choć wielu kobietom kojarzą się z uwierającymi i wychodzącymi ze stanika drucikami, to są dobrym rozwiązaniem dla tych z nas, które oczekują odpowiedniego podtrzymania piersi bez konieczności noszenia stanika usztywnianego lub mocno zabudowanego. Dobry biustonosz z fiszbinami to sposób na to, aby nawet cienki, koronkowy egzemplarz spełnił swoją modelującą funkcję. Podkreśl biust z dumą Przed zakupami warto choć raz spotkać się z dobrą brafitterką i kierować się jej wskazówkami. Może okazać się, że ból pleców, dyskomfort po kilku godzinach w biustonoszu albo nieprzyjemne otarcia, są spowodowane nieodpowiednią bielizną. Nadal zdarza się, że różnego rodzaju problemy, jak np. asymetria czy znaczny spadek jędrności piersi, są wręcz spowodowane złą bielizną. Jeśli zadbasz o piersi dzisiaj, odwdzięczą ci się dobrą formą na przyszłość. To samo dotyczy młodszych kobiet z większymi piersiami (profilaktyka potrafi zdziałać cuda), jak i dojrzałych kobiet, które często zanadto przywykają do ulubionego stanika. Podziel się opinią Share WP kobieta kobieta Bądź z nami na bieżąco na Instagramie 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze