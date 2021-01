Biustonosze "+ size". Zaskakują pięknym wyglądem, wygodą i... ceną

Piękna bielizna "+ size"

Bieliźniane paski, wstawki, falbanki, panele dekoracyjne, hafty, sprzączki, koronki i tiul to delikatne akcenty, z których powstają prawdziwe cudeńka. Bez względu na to, jaki rozmiar nosisz – warto skusić się na fantazyjne cacko z koronkami. Utarło się, że zdobione są biustonosze na randkę, noc poślubną albo te noszone celowo pod przezroczystą bluzkę. Tymczasem nie potrzeba okazji, aby móc nosić ładną i seksowną bieliznę. W tej kwestii nieco trudniej wybrać kobietom, których miseczki staników sięgają oznaczenia K, ale i w tej kategorii znajdzie się coś pięknego. Podstawa to odpowiedni fason i rozmiar, a jeśli już je dobierzesz, nic nie stoi na przeszkodzie, aby wybrać styl, ozdobne detale i piękne materiały.