Biżuteria, która pozwoli Ci wyrazić siebie. Kochają ją nie tylko Maffashion i Roxie

Maffashion, czyli Julia Kuczyńska, to doświadczona kreatorka trendów. Pionierski pomysł i konsekwencja w realizowaniu celów uczyniła z niej ucieleśnienie archetypu self-made girl boss, czyli kobiety osiągającej sukcesy w biznesie. Maffashion to jednak nie tylko prawdziwa kobieta sukcesu, lecz także kreatywna trendsetterka o nieposkromionej ciekawości i chęci do modowych eksperymentów. Nie boi się sięgać po odważne projekty i oryginalne formy – takie jak masywny kolczyk Plump, który można nosić pojedynczo (w końcu zakładanie tylko jednego kolczyka w wersji XXL to teraz jeden z najważniejszych biżuteryjnych trendów!) lub rozdzielony na dwie części.