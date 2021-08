Biżuteria z fragmentami pępowiny zyskuje na popularności. Mamy chcą mieć niezwykłą pamiątkę

- Od jakiegoś czasu dostawałam zapytania na ten temat, jednak finalnie nie dochodziło do zamówień. W końcu jednak jedna z klientek była bardziej zdecydowana i wysłała nam pępowinę. Od razu wiedziała, jak chce, żeby ta pamiątka wyglądała. Miała pomysł, a my go zrealizowaliśmy. Chodziło tutaj o umieszczenie pępowiny w drewnianej ramce w towarzystwie płatków złota. Odkąd pokazałam ten naszyjnik w naszych social mediach, a zwłaszcza na TikToku, codziennie zgłaszają się do nas nowe osoby zainteresowane złożeniem takiego zamówienia. Każde jest u nas spersonalizowane i realizowane zgodnie z wytycznymi klienta. Kolejne ma być wykonane w ramce w kształcie łezki, a w środku będą dwie pępowiny - zdradza twórczyni biżuterii.