BIZUU z nową kolekcją na zimę

W kolekcji APRÈS-MIDI Winter od BIZUU znajdziemy produkty, które dzięki ciekawym haftom, bufkom czy printom zbudują wyjątkową stylizację na co dzień i na wielkie wyjście. Propozycja marki na tę zimę to również ponadczasowe, uniwersalne modele i kroje, jakie z łatwością dopasujemy do modeli obecnych już w naszej szafie. Wśród lansowanych przez brand modeli znajdziemy między innymi nową odsłonę sukienki Georgina w czarno-białe kwiatowe wzory z bufkami na rękawach i paskiem w tali, która idealnie sprawdzi się podczas grudniowych okazji.