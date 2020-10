Blanka Lipińska i Baron rozstali się. Fanka do muzyka: "Zacznij szanować kobiety"

Blanka Lipińska i Baron – rozstanie

"Tak, kilka dni temu rozstaliśmy się z Aleksandrem. To dla mnie bardzo trudny czas, który na moje szczęście spędzam z bliskimi osobami w pięknym miejscu. Wielka prośba do mediów i fanów, nie róbcie z tego sensacji, dostatecznie dużo jest we mnie bólu, który staram się ukryć. Związek dwóch osób publicznych siłą rzeczy był medialny, mam nadzieję, że rozstanie takie nie będzie" – poprosiła Lipińska.

Jej komentarz pozostaje bez odpowiedzi. Spekulacje o rozstaniu pojawiły się, gdy wyszło na jaw, że Lipińska poleciała sama na wakacje do Egiptu. Miał to być wspólny wypad. Milwiw tłumaczył to najpierw tym, że relaks oznacza dla niego co innego niż dla Blanki. Ona chciała odpocząć aktywnie w tropikach, on – tworzyć muzykę w studio. Zaznaczył, że nie warto doszukiwać się w tym sensacji. Co ciekawe, Lipińska zdążyła już usunąć z sociali wszystkie wspólne zdjęcia z byłym ukochanym.