Blanka Lipińska kupiła mieszkanie. Luksusowy pokój kąpielowy robi wrażenie

Życiowe zmiany u Blanki Lipińskiej

Do niedawna poczytna autorka deklarowała, że nie spieszy jej się do zakupu mieszkania. W rozmowie z "Dzień dobry TVN" twierdziła: - Dla mnie kupno mieszkania będzie bardzo trudne, bo wszystko musi być doskonałe, a coś takiego po prostu nie istnieje. Czy nie jest świetnym rozwiązaniem co parę lat zmieniać sobie lokum i za każdym razem zaczynać nowe życie?