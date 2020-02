Blanka Lipińska o Roksanie Węgiel i Viki Gabor. "Czy to jeszcze są dzieci?"

Wizerunek Roksany Węgiel od dawna budzi spore kontrowersje. Nie wszystkim podoba się, że 15-letnia dziewczynka stylizuje się na starszą, niż jest w rzeczywistości. Krytycznym okiem patrzy też na nią Blanka Lipińska. – Ona ubiera się w lateks, a lateks ma nieodpowiednie konotacje. Różowy, ale to wciąż lateks – oceniła



Blanka Lipińska o Viki Gabor i Roksanie Węgiel

– Jeżeli Viki Gabor albo Roksana Węgiel czują się z tym okej, to postępu nie zatrzymamy – stwierdziła. – Teraz dzieci rodzą dzieci. Teraz wiek inicjacji seksualnej obniżył się do 13. czy 14. roku życia. Ja się nie całowałam nawet wtedy! Trudno, że zmierzamy w taką stronę. (…) Trudno, taki mamy świat, taki mamy klimat, tylko pytanie, co to dziecko ma w głowie. Na ile to jest jeszcze dziecko? A może oni się szybciej rozwijają niż my w ich wieku? – zastanawia się.