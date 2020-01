Blanka Lipińska zdradziła, kto będzie jej parą na premierze. Wybór jest nieoczywisty

Blanka Lipińska powieścią "365 dni" podbiła rynek wydawniczy w Polsce. Fani już nie mogą doczekać się ekranizacji książki. W kinach ma pojawić się 7 lutego.

W kinach w całej Polsce 7 lutego zadebiutuje ekranizacja powieści "365 dni". Ogromnego sukcesu nie sposób jej odmówić. W 2019 roku była najlepiej zarabiającą polską pisarką. Dwa tygodnie temu w internecie zadebiutował pierwszy zwiastun, który wywołał niemałe poruszenie. Dotychczas został on obejrzany ponad 2 miliony razy.

Teraz pisarka na InstaStory udostępniła nagranie, na którym prowadzi samochód. Przy okazji wideo zdradziła fanom, z kim uda się na premierę. – Właśnie byłam odebrać smoking dla taty. Będzie wyglądał jak James Bond. Moja mama i mój tata będą moją parą na ściance. To będzie ich debiut, więc pewnie rozbolą ich brzuchy, ale trudno... – oznajmiła.

"Uważamy, że to w ogóle nie jest wasza sprawa, ale jesteśmy naciskani przez naszych followersów. To będzie wyznanie tego tygodnia, a mianowicie rozstaliśmy się. Jak widzicie, nie oznacza to, że między nami coś się zmieniło. Wciąż się kochamy, ale uznaliśmy, że jesteśmy lepszymi kumplami niż związkiem. Ostatnie miesiące pokazały nam, że mamy dla siebie za mało czasu. Poza tym ja potrzebuję rozmowy, a Maciej spokoju i na tym polegał problem" – wyjaśniła pisarka.