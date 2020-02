Blanka Lipińska skrytykowana przez Maję Staśko. "Gwałciciele otrzymują kolejne usprawiedliwienia"

Blanka Lipińska w ogniu krytyki. Zdaniem aktywistki Mai Staśko, gwałt nie powinien być ukazywany, jako forma udanego stosunku.

Blanka Lipińska Skrytykowana przez Maję Staśko

Oliwy do ognia dolała sama Blanka Lipińska, w wywiadzie dla Wprost. "Dla jednych kobiet to jest gwałt, feministki bardzo głośno krzyczały na ten temat. Dla innych kobiet to bardzo fajny seks oralny. (...) Nie wyłapałaś, że moja stewardesa podrywała go, prowokowała. Miała tylko pecha, bo spodziewała się, że to będzie romantyczny stosunek, a dostała dominanta. Stąd płynie ważna nauka: uważaj, o co prosisz, bo możesz to dostać, ale nie w takiej formie, o jaką prosiłaś albo na jaką jesteś gotowa. Poza tym ostatnio czytałam o badaniach amerykańskiego psychologa Justina Lehmillera, z których wynika, że 61 proc. kobiet fantazjuje o seksie, na który nie wyraziły zgody" - próbuje przekonać reżyserka.