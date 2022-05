Blanka Lipińska wspomina początki związku z Baronem. Muzyk miał słabość do byłej dziewczyny

- Oj, droga była długa i skomplikowana… Myślę, że programu by ci na to nie wystarczyło. Long story short jest takie, że właśnie tak zrobiłam. Powiedziałam o tym mojej przyjaciółce, Natalii Siwiec. Natalia Siwiec powiedziała: "Zastanówmy się, jak to zrobić" i bang, ciach, trach – wyjaśniła.

Uważamy, że Blanka Lipińska powinna wydać poradnik o randkowaniu i pewności siebie. Z pewnością niejedna dziewczyna chciałaby w ten sposób zawalczyć o obiekt westchnień.