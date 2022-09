Blanka Lipińska wylicza kompleksy i mówi o presji. Chciałaby karania za hejt

Blanka Lipińska o hejcie w sieci. "Fajnie by było, gdyby stało się to karalne"

Blanka Lipińska odniosła się też do internetowego hejtu na temat wyglądu. Zapewniła, że ma do niego dystans. - Co mam poradzić na to, że mam takiej długości nogi? Mogłabym zrobić sobie tę operacją rozciągającą, ale nie jestem chora na głowę. Więc co mi pozostaje? Tylko mogę się z tego pośmiać, że mam bioderka jak chłopczyk - podsumowała w rozmowie z portalem.