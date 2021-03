Blanka Lipińska zmieniła kolor włosów. Nie jest już jasną blondynką

Prawdziwa instagramerka

Film, który powstał na podstawie książki Lipińskiej, spotkał się z krytyką ze strony ekspertów. Jednak widzowie platformy Netflix oglądali go bardzo chętnie. W rezultacie, został nominowany do sześciu Złotych Malin – antynagród przyznawanych najgorszym filmom i aktorom.

Lipińska nie jest jednak typową pisarką – bliżej jej do celebrytki czy instagramerki. W tym momencie jej profil obserwuje aż 710 tys. użytkowników, co oznacza, ze media społecznościowe mogą być dla niej niezłym źródłem zarobku.

Nic dziwnego, że 35-latka chętnie dzieli się z obserwatorami migawkami ze swojego życia codziennego. Ostatnio zdradziła np., że głowę myje… niezwykle rzadko, a włosy farbuje co dwa miesiące. Do tej pory Lipińska wybierała odcienie platynowego blondu, ale teraz zdecydowała się na zmianę.

Autorka "365 dni" postanowiła zerwać z monotonią i postawiła na ciemniejsze pasemka. Gdy internauci pytali ją o to, jaki konkretnie kolor mają teraz jej włosy, odpowiadała:

- Pytacie mnie o kolor włosów, jaki mam aktualnie. Nie mam zielonego pojęcia, no przecież to Anka wie, więc Anki pytajcie. Jeżeli mam świeżo umyte włosy i nie mam na nich tony produktów, to nawet się nie mogę uczesać, bo ja mam straszne sypkie, proste i takie bardzo się lejące włosy.