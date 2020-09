Bluza na jesień. Sylwia Grzeszczak postawiła na model z sieciówki za 99 zł

Bluza na jesień to podstawa, kiedy mówimy o kompletowaniu garderoby na chłodniejszy sezon. Jaka powinna być idealna bluza na jesień? Na pewno ciepła i z dobrej jakości materiału. Zwolenniczki minimalizmu z pewnością wybiorą stonowaną kolorystykę. I prawidłowo, bo taki model będzie pasował do większości stylizacji. Ale żeby nie było nudno, warto wybrać ubranie z printem, nadrukiem lub zabawnym napisem. Taką właśnie bluzę na jesień kupiła Sylwia Grzeszczak. Piosenkarka postawiła na bluzę na jesień z H&M. Nam spodobał się nie tylko ten model, ale także jego cena. Za bluzę na jesień z tej sieciówki zapłacimy 99 zł.

Bluza na jesień z sieciówki

Ten model bluzy na jesień już stał się bardzo popularny. Sylwia Grzeszczak została zasypana komplementami, po tym, jak na swoim profilu na Instagramie dodała zdjęcie. Welcome to Wonderland – taki napis widnieje na bluzie. Pojawia się też postać Alicji w krainie czarów. Bluza wykonana jest z dzianiny dresowej. Co ważne, poliester zawarty w produkcie pochodzi z recyklingu. Luźny fason, obniżone ramiona, ściągacz wokół szyi, rękawów i u dołu bluzy sprawiają, że bluza na jesień prezentuje się doskonale.