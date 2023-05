Body zamiast bluzki. Urbańska lansuje nowy trend?

Z kubkiem w ręku z napisem "wieprzek", zamknęła oczy i uśmiechnęła się do zdjęcia. W przeskalowanej kurtce, którą niegdyś rozsławił Marlon Blando, wyglądałaby jak kumpela z sąsiedztwa. Ale pod okryciem wierzchnim na próżno szukać T-shirtu z grafiką ulubionego zespołu. Jego miejsce zajęło prześwitujące body, które jeszcze niedawno chowało się pod ubraniem i przynależało wyłącznie do działu bielizny. Natasza Urbańska postanowiła zmienić zasady gry i wyeksponować to, co przez lata "żyło" w ukryciu.