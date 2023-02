Natasza Urbańska przekracza wszelkie granice. Teraz zapozowała w zbroi

Wszystko wskazuje na to, że Natasza Urbańska dopiero się rozkręca. O artystce zrobiło się ponownie głośno w zeszłym roku, gdy wygrała pierwszą edycję programu "Mask Singer". Teraz Urbańska podtrzymuje to zainteresowanie. W połowie lutego wydała singiel "Lift U Up", lecz my zwracamy uwagę przede wszystkim na jej ekstrawaganckie stroje.