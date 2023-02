Bogdan Rymanowski wyznał prawdę. Żona miała do niego pretensje

Jak reagują na to bliscy dziennikarza? Okazało się, że jego żona z początku nie była zachwycona. - Moi bliscy przyzwyczaili się trochę do tego, że jestem cały czas online. Początki były trudne. Pamiętam, że były takie sytuacje, jak wracałem po wieczornych wywiadach do domu i zaczynałem rozmawiać z moją żoną, a ona na to mówi: "Bogdan, słuchaj, ty zacznij ze mną rozmawiać, przestań ze mną przeprowadzać wywiad!". Ale teraz jest lepiej, z roku na rok - podkreślał Rymanowski.