Bolesne wspomnienie Aleksandry Nieśpielak. Doświadczyła ogromnej straty

Po tak bolesnej stracie aktorka długo nie mogła dojść do siebie. Jak wielokrotnie jednak podkreślała, z tak dramatyczną sytuacją poradziła sobie dzięki wsparciu ukochanego męża. - Maciej daje mi to wszystko, czego każdej kobiecie potrzeba, by czuć się szczęśliwą: miłość i przyjaźń jednocześnie - artystka wyznała w jednym z wywiadów.