Borderline – wszyscy słyszeli, ale czy każdy rozumie?

To prawda, że zaburzenie dezorganizuje i utrudnia codzienne życie, a mnogość i powaga problemów z niego wynikających wiąże się z ogromnym cierpieniem zarówno osoby z zaburzeniem, jak i jej otoczenia. Jednak borderline to spektrum, co oznacza, że u każdej osoby z tym zaburzeniem może występować nie tylko inna kombinacja objawów, ale symptomy te mogą mieć również różne nasilenie.