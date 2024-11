Botki w innym wydaniu. Kasia Moś zaszalała z wyborem

Teraz wokalistka odbyła "rundkę" po telewizjach i radiach w związku z nowym albumem pt. "Wszystko to, czego nie da się powiedzieć", który ukazał się w listopadzie . Na spotkania z dziennikarzami wybrała strój w guście każdej minimalistki. Nie da się ukryć, że jest to jesienno-zimowy zestaw numer jeden. Natomiast elementem zaskoczenia okazały się buty.

Wszystkie kobiety, które kochają prostotę, ubierają się tak jesienią i zimą. Chodzi o uwielbiany duet dobrej jakości swetra w basicowym kolorze i modnych jeansów. Kasia Moś wybrała przylegający do ciała sweterek w odcieniu popielatego beżu oraz szaro-niebieskie spodnie wide leg, które stworzyły idealną kompozycję. Czy jest coś lepszego do noszenia na co dzień? Taki zestaw może połączyć z dowolnym okryciem wierzchnim – długim, wełnianym płaszczem, puchówką czy nawet kożuchem.