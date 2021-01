Botki z wycięciem - jakie wybrać i do czego nosić?

Ciężkie, w rockowym stylu? O kroju klasycznych kowbojek? A może minimalistyczne, w formie sztybletów? W aktualnych kolekcjach znajdziemy botki z wycięciem w różnych stylach – od eleganckich po boho czy grunge. Każde będą doskonałym uzupełnieniem wiosennych stylizacji. Te charakterystyczne buty za kostkę sprawdzą się nie tylko w pierwszych dniach wiosny przy niepewnej pogodzie, ale też latem do zestawów w festiwalowym klimacie. Są świetną alternatywą dla balerinek, mokasynów czy sneakersów, a odpowiednio dobrane wydłużą i wysmuklą nogi. Na jakie postawić? Z czym je łączyć? Zobacz najmodniejsze botki z wycięciem z Allani i propozycje stylizacji na różne okazje!

Zanim na dobre rozpocznie się sezon na lordsy, mokasyny i szpilki, ulubione, eleganckie botki na niskim obcasie możemy zamienić na proste sztyblety z wycięciami po bokach. Do cygaretek, spodni paper bag, zestawów z koszulami czy bluzkami z fontaziem pasować będą przede wszystkim czarne, szare czy beżowe. Najlepiej łączyć je z szykownymi ubraniami w zbliżonej kolorystyce.

Botki kowbojki biją rekordy popularności od kilku sezonów i wszystko wskazuje na to, że zostaną z nami na długo. Tej wiosny warto jednak wybrać coś oryginalnego i zamienić kozaczki za kostkę na słupku na krótsze botki kowbojki z wycięciem z przodu. Takie buty genialnie wyglądają w towarzystwie długich sukienek w stylu boho w kwiatowe lub etniczne wzory. Świetnie współgrają z zamszowymi kurtkami, a latem – z szortami, ale możemy je nosić również w prostych zestawach z jeansami 7/8 z postrzępioną nogawką i luźnymi, lnianymi koszulami.

Są ciężkie, charakterne i przykuwają uwagę z daleka. Nic dziwnego, że coraz częściej przełamujemy nimi grzeczne outfity i nosimy je nie tylko do kurtki ramoneski, ale też do zwiewnych sukienek, spódnic mini z falbankami czy zestawów z koszulami. Rockowe botki z wycięciem doskonale odnajdą się też w połączeniach z jeansami mom-fit czy koszulowymi sukienkami. Jedno jest pewne: dodadzą charakteru każdej stylizacji!

Beżowe, camelowe, ecru, w złamanej bieli czy pastelowych odcieniach różu lub szarości – jasne botki damskie z wycięciem to idealne buty na wiosnę. Perfekcyjnie sprawdzą się w jasnych zestawach z białymi rurkami, pastelowymi sukienkami czy damskimi garniturami w cukierkowych odcieniach, np. różu, miętowej zieleni czy błękicie.

Botki z wycięciami na szpilce – eleganckie buty, które dodają szyku

Jeśli mowa o garniturach, to do eleganckich, biznesowych stylizacji najlepiej dobrać parę botków z wycięciem na szpilce! Takie buty optycznie wysmuklą nogi i podkreślą szykowny charakter każdej sukienki. Możemy nosić je do biura – z ołówkowymi sukienkami i szmizjerkami, ale też wykorzystać w stylizacjach na randkę czy wyjątkową okazję, np. z długą, zwiewną kreacją czy plisowaną spódnicą i koronkowym topem!