Jest widywana w Polsce. Nieliczni wiedzą, że odwiedza tu rodzinę

Elizabeth Debicki urodziła się 24 sierpnia 1990 r. Gdy tylko ogłoszono, że to właśnie ona wcieli się w księżną Dianę, zaczęto bacznie się jej przyglądać. W końcu była do niej niezwykle podobna. Aktorka z dumą opowiadała swoich o polskich korzeniach. Zdradziła nawet, czy potrafi mówić w ojczystym języku ojca.

Jej rodzice poznali się w Paryżu i to właśnie tam się urodziła. Mama aktorki jest Australijką, a ojciec Polakiem. Gdy Elizabeth Debicki miała 5 lat, cała rodzina przeprowadziła się do Australii, gdzie przyszła aktorka spędziła większość życia.

Następnie zakochała się w aktorstwie. Wystąpiła m.in. filmie "Wielki Gatsby" oraz "Strażnikach Galaktyki vol. 3". Jednak to dopiero rola w "The Crown" przyniosła jej międzynarodową rozpoznawalność. Co uważa o polskiej kinematografii?